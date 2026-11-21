Вместо привычного контроллера мужчина использовал сигналы собственного мозга, которые считывает специальный имплант.

Релиз Grand Theft Auto VI состоялся на этой неделе, завершив более чем десятилетнее ожидание поклонников серии. На фоне всеобщего ажиотажа в сети появилось видео от компании Илона Маска Neuralink с подписью "Играем в GTA VI с помощью Neuralink".

На кадрах видно, как испытатель проходит игру, не держа в руках геймпад и не нажимая никаких кнопок. В ролике основной экран транслирует игровой процесс, а в дополнительном окне отображаются движения игрока, панель декодирования нейросигналов и графическая схема геймпада.

Когда участник отправляет команды через мозговой имплант, на схеме контроллера в реальном времени подсвечиваются соответствующие кнопки, демонстрируя преобразование мыслей в игровые действия. "Это и есть будущее", – говорит главный герой видео.

Видео дня

В основе демонстрации лежит нейроинтерфейс Telepathy ("Телепатия"), предназначенный для считывания мозговой активности и ее перевода в цифровые команды. Система улавливает сигналы мозга, связанные с намерением совершить движение рукой. Пользователю не нужно двигаться физически – достаточно представить нужное действие, после чего имплант считывает импульсы и передает их компьютеру или консоли.

Под роликом Neuralink уточнила, что ее устройства все еще находятся на стадии исследований и пока не получили одобрения регуляторов, включая FDA. Технология создается в первую очередь для людей с квадриплегией (параличом всех четырех конечностей), вызванной травмами спинного мозга, боковым амиотрофическим склерозом (БАС) или инсультом ствола мозга.

На сегодня Neuralink вживила импланты уже более 30 людям – Маск ожидает, что к 2035 году их "будут миллионы". В перспективе эта технология позволит не только управлять компьютером, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Компания Маска также разрабатывает устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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