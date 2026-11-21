Релиз Grand Theft Auto VI состоялся на этой неделе, завершив более чем десятилетнее ожидание поклонников серии. На фоне всеобщего ажиотажа в сети появилось видео от компании Илона Маска Neuralink с подписью "Играем в GTA VI с помощью Neuralink".
На кадрах видно, как испытатель проходит игру, не держа в руках геймпад и не нажимая никаких кнопок. В ролике основной экран транслирует игровой процесс, а в дополнительном окне отображаются движения игрока, панель декодирования нейросигналов и графическая схема геймпада.
Когда участник отправляет команды через мозговой имплант, на схеме контроллера в реальном времени подсвечиваются соответствующие кнопки, демонстрируя преобразование мыслей в игровые действия. "Это и есть будущее", – говорит главный герой видео.
В основе демонстрации лежит нейроинтерфейс Telepathy ("Телепатия"), предназначенный для считывания мозговой активности и ее перевода в цифровые команды. Система улавливает сигналы мозга, связанные с намерением совершить движение рукой. Пользователю не нужно двигаться физически – достаточно представить нужное действие, после чего имплант считывает импульсы и передает их компьютеру или консоли.
Под роликом Neuralink уточнила, что ее устройства все еще находятся на стадии исследований и пока не получили одобрения регуляторов, включая FDA. Технология создается в первую очередь для людей с квадриплегией (параличом всех четырех конечностей), вызванной травмами спинного мозга, боковым амиотрофическим склерозом (БАС) или инсультом ствола мозга.
На сегодня Neuralink вживила импланты уже более 30 людям – Маск ожидает, что к 2035 году их "будут миллионы". В перспективе эта технология позволит не только управлять компьютером, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.
Компания Маска также разрабатывает устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).