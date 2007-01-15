Профсоюзы: украинские предприниматели платят на порядок меньше, чем в ЕС

Завтра в Киеве в Доме профсоюзов состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями всеукраинских профсоюзов и профобъединений.

Как сообщили УНИАН в аналитико-информационном управлении Федерации профсоюзов Украины, инициируя встречу с Президентом Украины, профсоюзы выходят из необходимости всесторонне обсудить вопрос усовершенствования социального диалога, взаимодействие с органами государственной власти и повышение роли профсоюзов в перестройке гражданского общества в Украине.

Однако развитие социального диалога в Украине сдерживается рядом нерешенных проблем. Есть примеры попыток государства сузить законные права профсоюзов, вмешательства в их деятельность.

Профсоюзы обеспокоены такими негативными явлениями общественного развития как несправедливое распределение результатов труда между владельцами и работниками, заторможенностью динамики роста трудовых доходов. Украинские предприниматели продолжают платить за аналогичный труд на порядок меньше чем в странах ЕС. В результате этого 52% наших соотечественников имеют сегодня доход меньше прожиточного минимума, а 28% являются бедными. Все это создает глобальные угрозы для общества, приводит к потере трудового потенциала Украины. Между тем, социальные партнеры должны осознать, что прогресс общества, укрепления государства связанны, прежде всего, с сохранением и развитием трудового потенциала страны.

Профсоюзы считают, что одним из приоритетных заданий Стратегии экономического и социального развития Украины должно стать создание высокопродуктивных рабочих мест, повышения уровня трудовых доходов и обеспечения достойных условий труда.

По мнению представителей ФПУ, сегодня крайне важно завершить работу над проектом Трудового кодекса Украины, которая длится уже пятый год. Кодекс должен обеспечить реализацию конституционного права человека - права на труд и не допустить сужения прав и полномочий профсоюзов в сфере социальной, экономической и правовой защиты человека труда.

Профсоюзы выступают за расширение полномочий Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины, соответствующих советов других уровней.

Профсоюзы предлагают провести Президентские слушания или Национальный форум под патронатом Президента Украины в формате: власть – профсоюзы – социально направленный бизнес по вопросам повышения эффективности социального диалога.