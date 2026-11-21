Путин пытался использовать саммит в китайском Шэньчжэне для перераспределения мира и изменения границ, однако Пекин не поддержал эти намерения.

Российский диктатор Владимир Путин хотел использовать саммит в Шэньчжэне для передела мира и изменения границ, но Китай не поддержал этот сценарий. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Ялта-2 у Путина не получилась. Потом ещё Путин, насколько я понял, комментировал: а что плохого в Ялте, это же закрепление победы над нацизмом, над фашизмом и так далее. Во-первых, действительно, это была не Ялта. Во-вторых, хотел ли Путин настоящую Ялту? Да. В каком смысле? В смысле передела мира, изменения границ. Китай не дал себя втянуть. Я не знаю, что там происходило между ними на двусторонней встрече с Россией, но об Украине речь не шла, публично ничего не было. То есть, изменения границ мира не получилось", – сказал он.

По словам Зеленского, если бы действительно была попытка вновь закрепить победу над фашизмом, то на этом саммите должны были присутствовать Соединенные Штаты Америки, Европа и Украина, точно без России.

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"Я думаю, что саммит был для России очень неудачным. Помимо того, что Путин не смог добиться результатов, мы видели его реакцию, а реакцию, к сожалению, мы видели в Украине – ночью был массированный обстрел, 111 ракет. В принципе, если Путин хотел вновь напомнить миру, кто он такой, мы не забывали, что он террорист и убийца", – подчеркнул президент.

Встреча Путина, Трампа и Си – другие новости

Как сообщал УНИАН, впервые лидеры США, России и Китая встретились на трехстороннем саммите в Шэньчжэне. Президент США Дональд Трамп заявил, что они "создают историю". Путин закрепил за собой место за столом великих держав, что вызвало сравнения с Ялтой.

После всех рукопожатий и церемоний Шэньчжэнь не принес никаких дипломатических результатов.

В частности, в заявлении по итогам встречи не было ни одного упоминания об Украине, не шла речь об урегулировании конфликта или прекращении огня, а также не было ничего о безопасности Европы.

Вместо этого лидеры пообещали провести неопределённые реформы ООН, увеличить поставки нефтепродуктов и продолжить диалог по ядерным рискам.

Они также настаивали на иммунитете для государственных должностных лиц и предупредили Международный уголовный суд о недопустимости злоупотребления своей юрисдикцией.

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