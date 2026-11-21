Bombard имеет максимальную дальность полета 1 100 км.

Американская компания Vector представила Bombard - новую систему высокоточного удара с реактивным двигателем и большой дальностью действия. Дрон разработан с учетом требований современной войны и опыта Украины.

Пресс-служба компании сообщила, что Bombard оснащен импульсно-реактивной силовой установкой, не зависящей от вида топлива и имеющей минимальное количество движущихся частей. Система разработана для обеспечения масштабируемого крупносерийного производства при минимальных требованиях к техническому обслуживанию.

"Современная война развивается с невероятной скоростью, и технологии, доступные нашим военнослужащим, должны развиваться столь же быстро. Наши команды находятся в непосредственной близости от места боевых действий, работают бок о бок с военнослужащими и понимают, какие возможности им понадобятся в ближайшем будущем",- сказал генеральный директор и соучредитель компании Vector Энди Якулис.

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Bombard имеет максимальную дальность полета 1 100 км, крейсерскую скорость 378 км/ч, максимальную взлётную массу около 127 килограмм и грузоподъёмность 50 кг. Дрон обеспечивает автономный полёт от запуска до завершения боевого задания, навигацию в условиях отсутствия сигнала GPS, интеграцию с системой Open C2 и модульный интерфейс полезной нагрузки для адаптации к различным требованиям миссий.

Разработка дронов - последние новости

Россия проводит испытания нового ударного беспилотника "Герань-6", который может развивать скорость до 1000 км/ч и нести значительный боевой заряд.

В то же время шведская компания Nordic Air Defence представила новый беспилотник-перехватчик K200, предназначенный для уничтожения российских реактивных ударных дронов типа "Герань-3".

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