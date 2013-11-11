СМИ: В КНДР казнили 80 человек за просмотр южнокорейских телепередач
80 человек были публично казнены в КНДР в начале ноября. Многие поплатились жизнью за просмотр запрещенных телевизионных шоу, сообщают СМИ Южной Кореи
Консервативная газета JoongAng Ilbo процитировала анонимный источник, «знакомый с ситуацией» и «заслуживающий доверия». Источник сообщает, что 3 ноября в Северной Корее прошли публичные казни в семи разных городах, передает Russia Today.
Большая часть казнённых обвинялась в просмотре запрещённых в стране телевизионных передач.
На интернет-странице международной организации северокорейских иммигрантов «Северокорейская Интеллектуальная Солидарность» (North Korea Intellectual Solidarity) сообщается, что несколько месяцев назад поступали сообщения о планах властей провести серию публичных казней.
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В северном порту Вонсан власти собрали 10 тыс. человек на спортивном стадионе для просмотра расстрела 8 человек.
«Режим, очевидно, опасается потенциальных перемен в образе мышления людей и предусмотрительно пытается запугать людей», - говорится на сайте организации.
Просмотр запрещённых телепередач или фильмов, особенно из капиталистической Южной Кореи, - серьёзное преступление в КНДР.
Однако организовать тотальный контроль за распространением запрещенных передач и сериалов становится всё сложнее и сложнее в виду широкого распространениях переносных дисков, mp3-плееров и возможности нелегально скачивать видео из интернета.