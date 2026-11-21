Срок службы бюджетного iPhone упирается в два фактора – поддержку iOS и износ аккумулятора.

На рынке восстановленной и подержанной техники легко найти недорогие смартфоны Apple, однако из-за огромного количества моделей в них легко запутаться – особенно если не следить за релизами каждый год.

Специалисты сервиса Plug Tech проанализировали рынок и выделили лучшие бюджетные модели iPhone для покупки осенью 2026 года. Они не будут иметь новейших процессоров или функций ИИ, но вы все равно получаете надежный и долговечный смартфон по доступной цене.

Эксперты отмечают, что оптимальной точкой входа остается iPhone 13. Цены на сертифицированные устройства начинаются от $210, что примерно на $486 дешевле нового iPhone 17e за $699. Смартфон оснащен качественным OLED-дисплеем, поддержкой 5G, чипсетом A15 Bionic и входит в список телефонов, поддерживающих актуальную iOS 27.



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Среди других удачных вариантов выделяют:

iPhone 12 (от $160) – самый доступный смартфон с поддержкой 5G и OLED-экраном для тех, кто хочет максимально сэкономить, но не готов жертвовать диагональю дисплея.

iPhone SE 2-го и 3-го поколений (от $115) – самый компактный и дешевый способ получить смартфон под управлением iOS 27. Подойдет детям, в качестве второго телефона или любителям старого дизайна с кнопкой "Домой".

iPhone 14 (от $300) – имеет смысл брать только в том случае, если разница в цене с iPhone 13 невелика, ради лишнего года программной поддержки.

iPhone 16 (от $400) – при расширенном бюджете на вторичном рынке он порой обходится даже дешевле iPhone 15, поэтому стоит сравнивать оба варианта.

Срок службы бюджетного iPhone упирается в два фактора – поддержку iOS и износ батареи. В моделях до iPhone 14 включительно батарея рассчитана на сохранение 80% емкости после 500 циклов зарядки. В iPhone 15 этот порог увеличили до 1000 циклов.

При этом от покупки более старых смартфонов вроде iPhone XR, XS и XS Max эксперты советуют отказаться: они уже не поддерживают актуальную iOS 27 и устареют в день покупки.

Как проверить б/у iPhone

Если смартфон покупается не в проверенном магазине с гарантией, а у частного продавца, эксперты Plug Tech советуют провести пять базовых проверок:

Привязка к оператору. В меню "Настройки" → "Основные" → "Об этом устройстве" в графе блокировки оператора должно быть указано "SIM без ограничений". Блокировка активации (Activation Lock). Продавец должен при вас сбросить смартфон до заводских настроек. Если на экране появится надпись "iPhone заблокирован владельцем", от покупки следует отказаться. Состояние аккумулятора. В разделе "Настройки" → "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора и зарядка" должна отображаться максимальная емкость. Если вместо процентов стоит прочерк или предупреждение, установлена неоригинальная батарея. История деталей и обслуживания. В разделе "Об этом устройстве" отображаются заменённые компоненты. Статус "Неизвестная деталь" – повод поторговаться или отказаться от сделки. Проверка по IMEI и условия возврата. Набрав комбинацию *#06#, можно узнать IMEI устройства и проверить его по базам утерянных или краденых телефонов.

Инсайдеры пишут, что в 2027 году выйдут сразу шесть новых iPhone. Все эти iPhone станут частью масштабной дорожной карты Apple, которая насчитывает 26 новых гаджетов.

Ранее обозреватели сравнили iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и 16 Pro Max – и рассказали, что изменилось на самом деле.

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