Украина заняла 27 место в мире по количеству миллиардеров

По количеству долларовых миллиардеров Украина оказалась на 27 позиции мирового рейтинга, расположившись между Египтом и Чили, пишет Капитал.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Перепись миллиардеров 2013», проведенного экспертами международной компании Wealth-X, которая исследует жизнь богатейших людей современности, совместно со швейцарским финансовым конгломератом UBS.

Это первое в своем роде глобальное исследование, задачей которого являлся углубленный анализ богатейшей части населения мира, представители которого обладают активами на сумму не меньше $1 млрд.

Согласно данным отчета, на сегодняшний момент мировой клуб миллиардеров насчитывает 2 170 человек из 78 стран, за последние четыре года увеличив число своих представителей на 60%, а совокупный размер чистых активов (стоимость активов за вычетом обязательств) – более чем в два раза ($6,5 трлн в 2013 г. против $3,1 трлн в 2009 г.).

Тем самым состояние клуба миллиардеров уже сейчас превышает объем ВВП любой страны мира, кроме Китая и США.

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По прогнозам экспертов, к 2020 г. количество долларовых миллиардеров увеличится почти вдвое и составит около 3 900 человек.

Четверть (24%) всех миллиардеров мира являются жителями США, обладая третью (32%) всех активов богатейших людей. Более ста миллиардеров также проживают в Китае (157), Германии (148), Великобритании (135), России (108) и Индии (103).

Что касается деловых столиц мира, самое большое представительство успешные люди имеют в Нью-Йорке (96), Гонконге (75) и Москве (74).

В мировой клуб миллиардеров также входят и 18 украинцев, размер активов которых составляет $49 млрд.