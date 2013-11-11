Украина попала в тройку беднейших стран Европы

Рейтинг стран Европы по уровню достатка был обнародован международной компанией GFK, которая исследовала покупательную способность граждан этих государств за последний год.

Экспертами принималось во внимание, сколько денежных средств получает каждый житель страны в течение года после выплаты всех налогов. Предполагалось также, что из этой суммы необходимо оплатить также коммунальные услуги, общественный транспорт, покупку продуктов питания и прочие житейские нужды.

В сравнительную таблицу попали 42 государства. Как сообщается в исследовании, в среднем покупательная способность населения указанных стран составляет 12 890 евро в год на каждого жителя.

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Однако реальный разрыв между странами, занявшими первые строчки рейтинга, и последние, просто колоссален. Например, первое место по покупательной способности с большим отрывом занял Лихтенштейн – с показателем в 58 848 евро. На втором и третьем местах соответственно расположились Швейцария (36,351 тысяч) и Норвегия (31,707 тысяч).

В Германии (8 место) каждый житель может потратить в среднем 20 621 евро. Польша оказалась более чем два раза богаче Украины. В среднем поляк может потратить в год 5 870 евро, тогда как в Украине этот показатель составляет 2 206 евро. Беларусы также оказались немного богаче нас – у них показатель покупательной способности составляет 2 326 евро. В самой бедной стране Европы Молдове этот показатель составил 1 284 евро.