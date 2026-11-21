Виталий Саенко

В то же время Украина все же стремится стать членом Альянса.

Перспективы вступления Украины в НАТО зависят от того, как завершится российская война против Украины. Пока рано говорить, станет ли Украина членом Альянса. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Он отметил, что Украина рассматривает возможность вступления в Альянс, и аналогичным образом это рассматривают в НАТО. Этот вопрос стоит на повестке дня, и, в частности, он поднимался на заседании Коалиции желающих в Берлине 19 ноября.

"Франция и другие союзники понимают, что самые понятные гарантии безопасности для Украины – это членство Украины в НАТО. И самое очевидное укрепление НАТО – это принять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. И, безусловно, это устраивает обе стороны: и Украину, и НАТО", – отметил Зеленский.

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Также он считает хорошим сигналом то, что американская сторона тоже поднимает этот вопрос.

"Мы обсуждаем это, но пока рано говорить, будем ли мы в НАТО или нет. Потому что всё это зависит от того, когда и как закончится эта война", – подчеркнул Зеленский.

Однако он констатирует, что Украина, безусловно, очень хочет вступить в НАТО.

По его словам, наиболее понятные гарантии безопасности – это сильная украинская армия, которая является армией нашей страны, входящей в НАТО.

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Вместе с тем, по мнению Зеленского, если говорить об этом с практической точки зрения, то членство Украины в НАТО – это более экономичная модель, поскольку отдельная украинская армия без членства в Альянсе должна иметь не только миллионную армию, но и соответствующую собственную авиацию, артиллерию, необходимое количество ракет, а также возможность защищать небо самостоятельно, без союзников.

"Все это будет, безусловно, если Украина станет членом НАТО, но это точно будет дешевле для всех", – сказал Зеленский.

Гарантии безопасности "как в НАТО", но без НАТО

Как подчеркнул президент, пятая статья Вашингтонского договора о создании НАТО – это коллективная защита.

В то же время, по его словам, остается непонятным, кто будет защищать Украину по такой формуле в будущем, если Россия снова нападет.

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"Поэтому для Украины это непонятно, потому что пока нет четкого ответа – да, полного ответа – что это за коллектив, как он будет защищать и готов ли этот коллектив нанести отпор агрессору", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в 5-й статье Альянса предусмотрено именно то, что все страны-члены коллективно реагируют на агрессию, если на кого-то из членов напали.

Таким образом, президент отметил, что если у Украины будет что-то похожее на пятую статью, то возникает много вопросов.

"А ответы должны быть не просто словами и не просто красноречиво звучать – безусловно, никто вас не бросит. Это должно быть на бумаге. Я пока что на бумаге таких шагов не видел", – подчеркнул Зеленский.

Угроза остаться один на один с Россией

Как отметил Зеленский, прежде всего, война еще не закончена.

"Я считаю, что мы с вами должны думать не о том времени, когда Трамп является президентом Соединенных Штатов Америки. Мы должны гарантировать Украине, прежде всего нашему населению, и всей Европе, что гарантии безопасности для Украины будут надежными не только в течение этих двух лет, пока Трамп является президентом, но и после", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства пояснил, что Украина воюет ради защиты нашего государства не на два года.

"И гарантии нам нужны не на два года, а желательно навсегда, по крайней мере на десятки лет", – сказал Зеленский.

По его мнению, на такой вопрос сложно ответить

"Даже если Путин и в друзьях, как недавно выяснилось, с Трампом, то два года, если Путин будет бояться что-то предпринять и не начнет агрессию, – нас это не устраивает. Это не прочный мир. Это пауза на два года. Это очень сложно. Что делать после этих двух лет, если начнется агрессия, как мобилизовать такую поддержку, какую мы мобилизовали сейчас? Как мобилизовать не только финансы, и как укрепить нашу армию потом? Нет, и честно говоря, смотрите, снова воевать – это очень опасно для нашего государства", – считает Зеленский.

Гарантии безопасности: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Альянсе многократно заявляли, что не достигли консенсуса по вопросу вступления Украины.

Недавно Зеленский рассказал, что в ходе переговоров американская сторона впервые подняла вопрос о возможном обмене: вступление Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из той части Донбасса, которую российские захватчики не могут оккупировать.

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