Президент ожидает окончательного доклада Сибиги по вопросу дипломатических назначений.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возвращение Оксаны Маркаровой на должность посла в Вашингтоне. Среди других возможных кандидатур рассматривают Юлию Свириденко, Сергея Кислицу, Дмитрия Кулебу, Павла Климкина и действующего министра иностранных дел Андрея Сибигу. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Сейчас президент ожидает окончательного доклада Сибиги по дипломатическим назначениям. Он отметил, что, помимо решения по Вашингтону, возможны кадровые изменения и в других ключевых странах.

"Я жду окончательного отчета от Андрея Ивановича Сибиги о послах в разных странах, и там будут некоторые изменения и, безусловно, там будет решение по послу Украины в Соединенных Штатах Америки. Не только в США, но и в ключевых странах могут быть также некоторые изменения. Может ли Оксана Маркарова стать послом? Ее уровень достаточен, возможно. Помимо Оксаны, о чем я уже говорил, – и бывшая премьер-министр Юлия Свириденко может стать послом в США. Также высокий уровень у Сергея Кислицы. Кроме того, Дмитрий Кулеба может стать послом в США. Климкин также не вызывает у меня сомнений. Думаю, уровень нашего нынешнего министра иностранных дел Андрея Сибиги также соответствует таким задачам", – рассказал глава государства.

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По словам Зеленского, эту должность также мог бы занять опытный военный с высоким уровнем владения английским языком.

"И опытный военный, я бы так сказал, опытный военный с высоким уровнем владения английским языком также может стать послом Украины в США", – добавил президент.

Посол Украины в США: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США своим указом от 3 июля.

Стефанишина заявила, что подала в отставку по собственному желанию, и подчеркнула, что основные пункты плана, с которым она приехала в США, были выполнены.

Зеленский рассказал, что Стефанишина проделала замечательную работу в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Также он заявил, что она участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества с Украиной и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Она занимала эту должность с 27 августа 2025 года. До этого послом Украины в США была Оксана Маркарова.

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