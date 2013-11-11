Украина оказалась менее депрессивной, чем Россия

Украинцы нечасто страдают от хронического плохого настроения: в нашей стране диагноз «клиническая депрессия» поставили менее чем 4% граждан (около 1,8 млн человек). Таковы результаты исследования австралийским Университетом Квинсленда врачебной статистики. Согласно данным анализа, самый высокий уровень депрессии — на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Восточной Европе и в Карибском регионе (там такой диагноз получили свыше 7% населения). А самый низкий уровень зафиксирован в Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. В России, в отличие от Украины, процент людей с диагнозом «клиническая депрессия» довольно высок (7%, или 10 млн человек), пишет "Сегодня".

Ученые предупреждают: количество людей с диагнозом «депрессия» напрямую зависит от уровня доступности медицинских услуг — например, в Ираке такой диагноз почти не ставят, потому что там с такой проблемой к врачам не ходят. В некоторых странах вообще нет врачебной статистики, поэтому ученым пришлось делать выводы на основе собственных расчетов и опросов населения.

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По словам психолога Александры Чистилиной, уровень заболеваемости депрессией связан с новостным фоном, уровнем демократии в стране и условиями работы.

«Судить по поставленным диагнозам не совсем корректно: украинцы не любят ходить по психологам, да и вообще по врачам. Американцы бегут после недели мрачного настроения к врачу, а у нас это — самая обычная неделя. Если говорить о разнице с Россией, то более высокий уровень депрессивности можно объяснить тем, что у них более жесткие законы, мрачный новостной фон, больше ощущения давления на население и больше агрессии, идущей от самого населения. Все это влияет на настроение человека: он не чувствует себя свободным, а «клетка» всегда снижает счастливый фон. Ну, а вторая причина — возможно, что в крупных городах России походы по психологам более популярны, чем у нас».

«Украинцы много думают о деньгах. Но все же меньше, чем русские. Скорее всего, несмотря на частые стрессы и множество причин для плохого настроения, украинцы способны переживать уныние самостоятельно и не впадать в депрессию. На нее просто нет времени: работа не дает остановиться и увлечься «страданием». Россияне, мне кажется, более ленивы, более склонны перекладывать вину за свои проблемы на власть и куда больше пьют (а ведь это также одна из предпосылок к диагнозу) — отсюда и депрессия», — говорит психолог Наталия Ефименко.

Согласно данным ВОЗ за 2011 год, от клинической депрессии в мире страдают около 121 млн человек (зафиксированные случаи). Причем в странах с относительно высоким уровнем доходов симптомы депрессии наблюдаются у 28% населения, а в странах со средним и низким уровнем доходов (в том числе в Украине) — всего у 20%. Так что низкий уровень депрессии в Украине может быть связан и с уровнем доходов. «Чем меньше человек думает о доходах, тем он счастливее. Состоятельный человек боится потерять накопленное, и это приводит к еще более тяжелым стрессам, — говорит психолог Алексей Васильев. — Потому в бедных странах люди бывают счастливее».