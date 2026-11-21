Несколько дней назад в этом же районе моря был атакован российский корвет.

В центре Финского залива после атаки дронов загорелось российское грузовое судно, которое направлялось в Калининград. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

"В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются", – сообщил он.

Перед этим глава региона пожаловался на массированную атаку беспилотников, которых, по его утверждениям, за ночь сбили над областью до 80 штук.

Видео дня

"Поврежденное судно дрейфует в восточной части Финского залива, из международных вод в территориальные воды Финляндии. Ситуация не представляет опасности для других судов, – сообщили финские пограничники.

Отмечается, что Финляндия готовится к возможной спасательной операции.

Как пишет "Астра", горящее судно - сухогруз "Спарта II", принадлежащее госкомпании "Оборонлогистика", которая является единственным официальным перевозчиком Минобороны РФ. Судно включено в санкционные списки США и Украины за перевозку военных грузов. В частности известно, что в начале полномасштабной войны это судно, формально считающееся гражданским, использовалось для переброски оружия и военной техники из Сирии в Россию через закрытые для военных кораблей турецкие проливы.

Удары по российским кораблям на Балтике

Как писал УНИАН, в июне украинские дроны поразили российский корвет проекта 20380 "Бойкий" Балтийского флота, находившийся на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода. Удар дальнобойного дрона FP-1 нанёс критические повреждения: обрушилась башенно-мачтовая конструкция с ключевыми радиоэлектронными системами, возник пожар во внутренних помещениях, возможны повреждения машинного отделения и пусковых установок. Корабль фактически выведен из строя как боевая единица.

В ноябре во время атаки на порт Усть-Луга несколько беспилотников поразили малый ракетный корабль (корвет) "Наро-Фоминск" в районе острова Гогланд в Финском заливе. Заместитель командующего дивизией Сил обороны Эстонии полковник Арон Калмус подтвердил множественные попадания: корабль получил повреждения, среди экипажа были потери. Судно сначала двигалось своим ходом в сторону Санкт-Петербурга, но затем остановилось и не смогло продолжить движение; позднее подошёл корабль сопровождения.

Вас также могут заинтересовать новости: