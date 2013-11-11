МВД планирует ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Сергей Будник во время брифинга в рамках Форума национального партнерства по безопасности дорожного движения.

«Мы не планируем изменений в этом году, но планируем наработать их на следующий год, и в случае необходимости, будем их вносить. В частности, мы рассматриваем вопрос снижения скорости в населенных пунктах до 50 километров в час», - сказал он.

Читайте также: В ЕС могут ограничить скорость движения в городах 30 км/ч

В том числе, по словам Будника, рассматриваются такие изменения в Правила дорожного движения, как использование светоотражающих элементов пешеходами и светоотражающих жилетов водителями в темное время суток, а также обязательное использование шин, которые соответствуют сезону.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 1 декабря планирует подать в Верховную Раду проект изменений в Правила дорожного движения, которыми предлагается ввести автоматическую фиксацию превышения скорости с помощью системы «Гарпун».