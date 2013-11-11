СМИ: Украинцы перестали скупать валюту

Украинцы просто устали ждать девальвации, да и платежеспособность граждан падает, так что до конца года за курс доллара можно не волноваться, объясняют эксперты.

Как пишет КоммерсантЪ-Украина, в октябре граждане купили иностранной валюты на $216 млн больше, чем продали банкам, сообщает НБУ. Это втрое ниже чистого спроса на валюту, зафиксированного месяцем ранее. Такой низкий чистый спрос является нехарактерным для середины осени, когда интерес к валюте традиционно активизируется. В прошлом году из-за политической нестабильности, связанной с парламентскими выборами, в октябре граждане купили у банков на $2,17 млрд больше, чем продали им.

Однако и без дестабилизирующих факторов украинцы всегда скупали намного больше валюты в октябре, чем сейчас. Так, в октябре 2011 года чистый спрос составлял $1,4 млрд, 2010 года — $1,87 млрд, а 2009-го — $790 млн. Низкий спрос позволил Нацбанку снизить затраты на поддержку курса гривны — в октябре на эти цели было направлено $297 млн.

Участники рынка говорят, что такая ситуация связана со снижением девальвационных ожиданий населения. Украинцы также не стремятся размещать валюту на банковских счетах — в октябре валютные вклады граждан сократились на $87,9 млн, тогда как в сентябре они выросли на $201,4 млн.