Россияне не смогли должным образом провести рутинную операцию и повредили собственный корабль.

В октябре российский военный корабль столкнулся с российским же судном-заправщиком, когда оба находились вблизи побережья Великобритании. Подробности этого инцидента стали известны только сейчас, пишет The Telegraph.

Столкновение произошло в период с 21 по 23 октября у побережья графства Эссекс. Российский фрегат "Неустрашимый" пытался пришвартоваться к танкеру-заправщику "Валентин Рыков", однако во время сложного маневра суда столкнулись. На тот момент у военного корабля был запас топлива лишь на два дня.

Ситуацию осложняли плохие погодные условия, сильный ветер и волны на море. Дополнительной причиной задержки стали проблемы с оформлением документов одним из инженеров. Это вызвало возмущение среди членов экипажа.

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Как пишет The Telegraph, в перехваченных радиопереговорах между российскими моряками можно было услышать, как один из членов экипажа предложил жестоко и публично наказать инженера, ответственного за задержку.

Как отмечает The Telegraph, российские корабли пытались осуществить дозаправку методом так называемой швартовки борт в борт. Из-за неблагоприятной погоды маневр оказался опасным. Один из моряков сообщал, что судно теряет управляемость, а условия остаются крайне неблагоприятными.

В итоге экипажи прекратили операцию, отключили системы слежения и направились к восточному побережью Шотландии, где смогли дозаправиться в более защищенных от непогоды водах.

Собеседник журналистов в Минобороны Великобритании назвал случившееся "хаотичной демонстрацией морского мастерства", которая могла привести к утечке нефти в британские воды. Также существуют предположения, что оба судна получили повреждения корпусов и надстроек.

В то же время издание уточняет, что столкновение произошло за пределами территориальных вод Великобритании. Российский фрегат в течение нескольких месяцев находится вблизи британских вод, сопровождая танкеры так называемого теневого флота РФ. По данным британских источников, его передвижения постоянно контролировал патрульный корабль Королевского флота HMS Tyne.

Российский флот

Как писал УНИАН, накануне вечером стало известно, что украинские дроны впервые с начала полномасштабной войны долетели аж до Калининградской области, которая до этого находилась "под защитой" НАТО, территорией которого окружена с трех сторон. По сообщениям местных жителей, в районе главной базы Балтийского флота РФ раздавались взрывы и работала ПВО.

До этого украинские дроны атаковали корабли Балтийского флота только в Санкт-Петербурге и в Финском заливе.

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