Археологи уже находят на морском дне остатки древних лагерей, орудия труда и даже здания.

На протяжении большей части последних 120 тысяч лет береговые линии Земли выглядели совсем иначе, чем сегодня. Огромные территории, где могли жить древние люди, со временем ушли под воду, пишет Indian Defence Review.

Этим территориям географ Джером Добсон еще в 1999 году дал название "Акватерра". Он подсчитал, что их площадь достигала 22,5 млн квадратных километров, то есть почти как вся Северная Америка. Правда, речь идет не об одном затерянном материке, а обо всех прибрежных участках, которые когда-то выступали из воды.

"Все массивы суши определяются как временем, так и пространством", – написал Добсон.

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Во время ледниковых периодов много воды замерзало в ледниках, поэтому уровень моря заметно падал. Так появлялись равнины с лесами, лугами и болотами, где могли поселиться люди. Когда же лед растаял, море затопило эти земли вместе со следами поселений.

Люди покидали эти побережья, когда наступала вода, и сегодня о них известно очень мало, хотя там, возможно, жила значительная часть человечества.

Ученый убежден, что многие важные изобретения люди сделали именно тогда, когда море было низко.

"Сравните новейшую кривую подъема уровня моря с хронологией культурных нововведений, и вы увидите, что значительная часть человеческого прогресса произошла, когда уровень у побережий был еще довольно низким", – отметил он.

В качестве примера Добсон упоминает Иерихон, один из древнейших городов мира. Если на глубине 50 метров найдут города, это вряд ли перепишет историю, ведь Иерихон уже существовал, когда море стояло на таком уровне.

Поэтому на больших глубинах, предполагает географ, могут лежать следы технологий, более древних, чем известные сегодня. Скажем, глиняная посуда появилась примерно 18 тысяч лет назад, поэтому ее обломки могут найтись на глубине 120 метров. Добсон также упомянул Венеру из Дольни-Вестонице, фигурку из обожженной глины возрастом около 27 тысяч лет, которую нашли в Чехии. По его мнению, еще более древние изделия из обожженной глины на глубине до 125 метров были бы неожиданностью, но не чем-то невероятным.

Что находили под водой

А вот некоторые находки уже вполне реальны. В 2021 году археологи Майкл Фот и Морган Смит описали семь подводных проектов в Северной Америке. Исследователи двигались "от известного на суше к неизвестному под водой". Сначала изучали древние ландшафты и наземные памятники, чтобы понять, где стоит искать, а затем составляли карты, обследовали дно, брали образцы грунта и проводили раскопки.

В Мексиканском заливе, в древнем русле реки Сабин, с 1976 по 1986 год наткнулись на обугленное дерево, остатки растений, скорлупу орехов, семена, чешую, кости рыб, пресмыкающихся, птиц и мелких млекопитающих. Некоторым из этих остатков около 9 тысяч лет. У берегов Белиза, небольшой страны в Центральной Америке, на дне обнаружили постройки из жердей и соломы, где майя когда-то добывали соль. Еще одной находке, каменному артефакту, более 12 тысяч лет.

Однако море поглощает не только древнейшие памятники. На острове Роанок в Северной Каролине (США) археологи изучают английскую колонию XVI века, исчезновение которой до сих пор остается загадкой. Из-за разрушения берега в Национальном историческом парке Форт-Рейли уже исчезли даже участки, раскопанные в 2007 году.

"Скорость потерь составляет примерно двадцать футов за двадцать лет, и она, возможно, растет", – рассказал журналисту Эрик Клингельхофер, вице-президент по исследованиям фонда First Colony Foundation.

Получается, что современный берег не подсказывает, где люди жили тысячи лет назад, а суша, доступная археологам сегодня, – лишь часть их земель. Остальная часть этой истории до сих пор лежит на дне.

Интересные археологические находки

Ранее сообщалось, что под руинами древнеегипетского города Буто обнаружили большое кирпичное сооружение, которое может оказаться храмом. Сначала её заметили на радиолокационных снимках спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства, а затем проверили современными методами, без масштабных раскопок. Неподалёку археологи откопали амулеты с изображениями древнеегипетских богов.

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