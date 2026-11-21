Катера должны усилить оборону Черного моря, защиту побережья и торговых маршрутов.

На шотландском судостроительном заводе строят два ракетных катера для ВМС Украины. Проект стоимостью более 100 млн фунтов стерлингов поровну финансируют Великобритания и Норвегия. Об этом пишет "Думская".

Катера должны усилить оборону Черного моря, защиту побережья и торговых маршрутов. Их оснастят современным вооружением европейского производства, однако точные характеристики пока не раскрывают.

Премьер-министр Великобритании Эди Бернем заявил, что эти катера "не только укрепят оборону Черного моря, но и поддержат европейскую безопасность".

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Отмечается, что речь идет о проекте, переговоры по которому велись еще с 2016 года. В 2021-м Украина и Великобритания подписали соглашение о строительстве восьми ракетных катеров. Первоначально планировалось, что два построят в Британии, а остальные - в Украине.

За основу взяли проект Protector - 50-метровые корабли водоизмещением около 500-600 тонн. Среди рассматривавшихся вариантов вооружения - противокорабельные ракеты Harpoon или NSM, 57- или 75-мм пушка и средства ПВО.

По информации СМИ, катера уже построены. Нынешнее соглашение о финансировании, вероятно, означает, что партнеры окончательно определились с оплатой проекта.

Оружие для Украины

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании во время визита в Берлин объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 260 млн фунтов, в который, в частности, войдут дроны дальнего радиуса действия, способные летать на расстояние более 1000 км.

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