Объем обсуждений оказался в четыре раза больше, чем во время выхода GTA 5.

Спустя тринадцать лет после релиза GTA 5 - предшественницы, разошедшейся по миру тиражом почти в 235 миллионов экземпляров, - новая часть от Rockstar Games превзошла все прогнозы сразу же после своего глобального запуска. Об этом пишет tf1info.

Игра, ставшая самым дорогим проектом в истории разработки, собрала более 17 миллионов предзаказов и вызвала настоящий шквал обсуждений в социальных сетях. По данным сервиса для мониторинга соцсетей 6sibrain, всего за 24 часа о ней появилось более 2,6 миллиона публикаций - в среднем 1850 сообщений в минуту.

"Для сравнения: объем обсуждений оказался в четыре раза больше, чем во время выхода GTA 5", - отмечают специалисты платформы.

Видео дня

Отмечается, что масштаб события можно оценить и в сравнении с другими мировыми явлениями. За аналогичный 24-часовой период игра вызвала "сопоставимый или даже чуть более высокий уровень обсуждений", чем старт чемпионата мира по футболу 2026 года - сообщений оказалось на 7% больше.

Новая часть саги Grand Theft Auto, доступная на PlayStation 5 и Xbox Series, получила исключительную среднюю оценку - 99 баллов из 100. Этот показатель выведен на основе примерно сотни рецензий профильных изданий, собранных на сайте Metacritic. Подобный результат - рекордный для индустрии видеоигр - стал итогом масштабной маркетинговой кампании.

Значительные доходы - особенно с учетом бюджета на разработку и продвижение, оцениваемого в сумму от 1 до 1,5 миллиарда долларов; это также является беспрецедентным показателем для данной индустрии.

Прибыль от GTA 6

В компании Take-Two утверждают, что GTA 6 заработала $3,79 млрд за первый день продаж. За первые 24 часа игра разошлась тиражом более чем в 32,5 млн копий.

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