Люди рассказывали о загадочных объектах в небе, внезапных сбоях в работе автомобилей и невероятной скорости неизвестного аппарата, замеченного американским летчиком у берегов Японии.

Министерство обороны США опубликовало восьмую подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях. Среди документов – показания очевидцев, рисунки и видеозаписи необычных объектов, которые наблюдали еще в 1950-х годах, пишет Bild.

В обнародованных материалах описаны случаи появления загадочных объектов в небе, в частности ситуации, когда после их появления в автомобилях свидетелей внезапно переставали работать двигатели, фары и радиоприемники.

Один из самых известных эпизодов произошел в ноябре 1957 года недалеко от города Левелленд в штате Техас. Несколько человек независимо друг от друга сообщили о ярких овальных или круглых объектах, которые наблюдали в небе.

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При этом у некоторых очевидцев возникали проблемы с автомобилями. Двигатели внезапно глохли, отказывали системы зажигания, переставали работать фары и радиоприемники.

Военно-воздушные силы США подробно изучили шесть таких сообщений. После того как эта история получила огласку, в течение нескольких дней поступили сотни новых свидетельств о подобных наблюдениях.

В итоге военные пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением могло быть редкое атмосферное явление, в частности шаровые молнии. Доказательств присутствия внеземных аппаратов обнаружено не было.

Американский летчик сообщил о встрече с неизвестным объектом у берегов Японии

В другом документе описана встреча американского военного летчика с неизвестным объектом в районе Японии.

По словам пилота, аппарат имел форму полусферы. Летчик приблизился к нему примерно на девять километров, после чего объект якобы резко ускорился. В отчете его скорость оценили в 3333 км/ч.

Однако наземные радары не зафиксировали цель, а второй пилот не подтвердил наблюдение. Поэтому информация о необычном аппарате осталась неподтвержденной.

ЦРУ в начале 1950-х годов зарегистрировало около 1500 сообщений об НЛО

Отдельные рассекреченные документы Центрального разведывательного управления США датируются началом 1950-х годов. В них указано, что к тому времени в стране было зарегистрировано около 1500 сообщений о наблюдениях НЛО.

Примерно 20 % этих случаев остались невыясненными.

Разведка также изучала, можно ли использовать общественный интерес к НЛО в психологических операциях. Кроме того, американские спецслужбы оценивали, не создает ли большое количество сообщений о загадочных объектах чрезмерную нагрузку на системы связи США.

Новости вокруг НЛО

Как сообщал УНИАН, профессор Цзян Сюэцинь, которого называют "китайским Нострадамусом", сделал страшное предсказание после того, как администрация президента США Дональда Трампа опубликовала ранее засекреченные файлы об НЛО.

Отмечается, что публикация этих файлов вновь разжегла дебаты о том, есть ли у правительств доказательства существования внеземной жизни. Однако Цзян считает, что вся эта тема с НЛО отвлекает людей от более глубоких социальных проблем.

Наибольшая опасность, по его мнению, заключается не в инопланетной жизни, а в обществе, которое всё больше движется страхом, неуверенностью и недоверием.

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