После беседы с Путиным Трамп заявил европейским лидерам, что им следовало бы тратить деньги на себя, а не на оборону Украины.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с европейскими лидерами на этой неделе заявил, что Европа тратит слишком много на помощь Украине, и эти деньги следовало бы потратить на собственные нужды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал украинский лидер журналистам, Трамп по телефону присоединился к встрече союзников Украины в Берлине в четверг, 19 ноября.

"Он сказал, что Европа тратит много денег и могла бы тратить их на себя после окончания (войны)", – пересказал слова американского президента Зеленский, который также присутствовал на встрече. В то же время он подчеркнул, что не воспринял эти слова как угрозу.

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Вместе с тем Зеленский приветствовал намерение США привлечь европейские страны к мирному процессу в качестве полноправных участников.

Отдельно президент Украины выразил сомнение в готовности российского диктатора Владимира Путина идти на уступки ради завершения войны. Несмотря на заявления Трампа о якобы стремлении Кремля к дипломатическому урегулированию, Зеленский настроен скептически.

"Я немного более скептичен, чем американцы, в отношении того, что он готов к компромиссам. Именно это я, кстати, сказал американской команде", – отметил украинский президент.

По его словам, Россия до сих пор не отказалась от требования передать ей всю территорию Донбасса.

Заявления Трампа

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп продолжает публично хвастаться своими теплыми отношениями с российским диктатором. По его словам, он лично очень хорошо ладит с Путиным и что во время их последней встречи между ними была "такая химия, такой электрический ток, такая дружба, которой раньше никогда не видели".

При этом, комментируя российский удар по территории Польши, Трамп заявил, что Путин по ошибке запустил по союзнику США несколько "маленьких" ракет.

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