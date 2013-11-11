Нафтогаз рассчитался с Газпромом за октябрь

"Нафтогаз Украины" рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в октябре, сообщил РИА Новости в понедельник министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

"Оплатили. Скажу 20 ноября, когда точные данные все соберем, но оплатили", - ответил Ставицкий на вопрос, какой объем "Нафтогаз"импортировал в октябре и на какую сумму.

В четверг УНИАН со ссылкой на источник в украинском холдинге сообщал, что "Нафтогаз"заплатит "Газпрому" 15 миллионов долларов за газ, поставленный в октябре. При этом ранее официальный представитель "Газпрома"Сергей Куприянов сообщил, что "Нафтогаз"в четверг должен был оплатить октябрьские поставки в размере 1,355 миллиарда долларов.

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Министр добавил, что "Нафтогаз" продолжает рассчитываться с "Газпромом" за августовские поставки. По его словам, Киев перечислил более 20% долга. Министр также уточнил, что "Газпром"пока не перевел "Нафтогаз"на авансовые платежи. "Еще не перевели", - сказал он.

Согласно контракту, "Нафтогаз"должен рассчитываться с "Газпромом"за импортированный газ до седьмого числа включительно месяца, следующего за поставками.