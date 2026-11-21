Украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность, будут производиться при финансовой поддержке Великобритании.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве украинских беспилотников middle strike и deep strike. Об этом сообщает Минобороны.

Там отметили, что украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность, будут производиться при финансовой поддержке Великобритании. Продукция совместных предприятий будет направляться на нужды украинских воинов.

"Запускаем проекты, которые укрепляют потенциал обеих наших стран и ускоряют развитие наших оборонных комплексов. Украина располагает эффективными оборонными решениями и бесценным опытом борьбы с врагом. Мы объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны. Для нас важна устойчивость нашего партнерства, его качество и способность давать результат в долгосрочной перспективе", - сказал Хмара.

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Важно, что Великобритания стала одной из первых стран, которые оперативно передали Украине ракеты LMM со своих складов в обмен на будущие поставки. Хмара поблагодарил за это решение, ведь такие средства критически важны для противодействия реактивным "Шахедам".

Также стороны сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению украинской ПВО, в частности на ускорении новых поставок ракет LMM из имеющихся запасов.

Помощь от Великобритании

На шотландском судостроительном заводе строят два ракетных катера для ВМС Украины. Проект стоимостью более 100 млн фунтов стерлингов равномерно финансируют Великобритания и Норвегия.

Катера должны усилить оборону Черного моря, защиту побережья и торговых маршрутов. Их оснастят современным вооружением европейского производства, однако точные характеристики пока не раскрываются.

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