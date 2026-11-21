Конец ноября - отличный период задуматься над тем, куда поехать на рождественские каникулы.

Рождество уже не за горами, поэтому каштаны на открытом огне, глинтвейн и горячий шоколад манят все сильнее. По всей Европе уже начинает распространяться рождественская атмосфера, и готовятся к открытию ярмарки.

Издание Lonely Planet назвало 15 лучших рождественских ярмарок в Европе.

Вена, Австрия

Когда ехать: с 6 ноября 2026 года по 6 января 2027 года

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Вена – это настоящая сказка. Посетите аттракционы, покатайтесь на коньках и попробуйте глинтвейн на оживлённой ярмарке перед неоготическим зданием ратуши или полюбуйтесь высококачественными изделиями ручной работы на романтической ярмарке в узких улочках Спиттельберга, построенных в стиле бидермейер. Но самым прекрасным из всех является рынок на территории дворца Шёнбрунн с его великолепной ёлкой, хорами, духовыми оркестрами, каруселью и 80 домиками, где продаётся всё: от ностальгических деревянных игрушек до свечей из пчелиного воска, фигурок из войлока, альпийского сыра и засахаренных орехов.

Дрезден, Германия

Когда ехать: с 27 ноября по 24 декабря 2026 года

Самая знаменитая рождественская ярмарка в Германии – это дрезденский "Штрицельмаркт", который восхищает людей с 1434 года. Это грандиозное мероприятие, на котором 240 домиков ежегодно принимают почти 3 миллиона посетителей. Окружающая обстановка завораживает: тысячи огней и, на площади Альтмаркт, самая большая в мире рождественская пирамида, украшенная фигурками в натуральную величину. Город на Эльбе бурлит праздничной жизнью: здесь работают карусели, поют рождественские колядки, можно покататься на коньках, а у торговых лавок кипит оживлённая торговля – от прекрасных ручных орехоколок и фигурок для рождественских вертепов из Эрцгебирге до самого вкусного в Германии штоллена.

Таллин, Эстония

Когда ехать: с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года

В Таллинне на Рождество снег практически гарантирован. Праздничные мероприятия проходят по всему Старому городу, а огромная елка возвышается над уютными деревянными домиками на Раекоя-плац – его средневековом центре. Вечером здесь часто появляется Санта-Клаус.

Хельсинки, Финляндия

Когда ехать: с 27 ноября по 22 декабря 2026 года

С морозными ветрами, дующими с Балтики, и частыми прогнозами снега финская столица Хельсинки – это настоящий рождественский рай и один из немногих городов, где можно совместить праздничный шопинг с сауной и купанием в проруби. Что касается рынков, то главный из них расположен на элегантной площади Сенаатинтори XIX века, над которой возвышается жемчужно-белый купол неоклассического собора Туомиокиркко. Здесь вращается винтажная карусель, а в деревянных домиках продают традиционные изделия ручной работы, украшения и глинтвейн. Праздники начинаются с церемонии зажжения огней на улице Aleksanterinkatu, сопровождающейся сверкающим парадом, выступлениями танцевальных коллективов, эльфами и визитом Санта-Клауса, прибывшего из Лапландии.

Кольмар, Франция

Когда ехать: с 23 ноября по 29 декабря 2026 года

Чтобы по-настоящему проникнуться духом Рождества, нет места лучше, чем Кольмар в Эльзасе, где в старом городе с домами в стиле пряничного домика и фахверковой застройкой проходят шесть различных рождественских ярмарок. В "Маленькой Венеции", переплетённой каналами, действует детская ярмарка, где малышей развлекают каруселью, анимированным вертепом и почтовым ящиком Санты, а любители антиквариата, искусства и ремесел бродят по ярмарке Ancienne Douane. Эльзасский имбирный хлеб, пряные печенья "Бределе", печенье "Шпрингерле" с анисовым вкусом и фруктовый торт "Беравека" с киршем – отличные подарки для гурманов.

Брюссель, Бельгия

Когда ехать: с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года

С его таунхаусами со ступенчатыми фронтонами, мощеной улицами и ярко освещённой площадью Гран-Плас Брюссель напоминает сцену, скрытую за дверцей старинного адвент-календаря. А на Рождество он невероятен. Фестиваль "Winter Wonders" усыпает город волшебной пылью: звуковые и лазерные шоу, сказочная елка, озаряющая Гран-Плас, ледовые катки и площадки для керлинга, а также карусель на площади Бруккер. Рынок с 200 торговыми точками раскинулся от площади Сент-Катрин, где можно купить подарки, полакомиться вафлями и приобрести бельгийское пиво и шоколад.

Тромсё, Норвегия

Когда ехать: с 6 ноября по 20 декабря 2026 года

Праздники в Осло проходят с большим размахом, но чтобы окунуться в атмосферу "снежного шара" и почувствовать истинный, согревающий душу дух Рождества, отправляйтесь дальше на север – в Тромсё, расположенный в 400 км к северу от Полярного круга. Даже самые заядлые скептики не смогут устоять перед местной магией: заснеженные улицы, красиво освещенные, и лавки, где продают шерстяные шапки, сувениры ручной работы, глинтвейн и местный вариант кебаба. Отправляйтесь в порт, чтобы покататься на колесе обозрения или на коньках, или поднимитесь над городом на канатной дороге Fjellheisen, чтобы полюбоваться огнями с высоты

Зальцбург, Австрия

Когда ехать: с 19 ноября 2026 года по 3 января 2027 года

Рождественские ярмарки сияют по всей Австрии, но лишь немногие из них столь же волшебны, так та, что проходит в замке Хеллбрунн в Зальцбурге. Рождественское шествие, духовые оркестры, исполнители на альпхорне, рождественские вертепы и настоящий лес из 400 мерцающих елок делают рождественские праздники по-настоящему особенными.

Эрфурт, Германия

Когда ехать: с 24 ноября по 22 декабря 2026 года

Средневековый Эрфурт, расположенный в самом сердце Германии, на Рождество превращается в настоящий праздник. Большой рождественский рынок города находится на Домплац на фоне величественного готического собора и пятинефной церкви Северикирхе с тремя башнями. Для детей это словно ожившая сказка "Щелкунчик": здесь есть 20-метровая елка, колесо обозрения, карусель, высоченная рождественская пирамида и рождественский вертеп, волшебный лес, сказочные сцены и пекарня.

Духовые оркестры и хоры развлекают толпы людей, прогуливающихся мимо 200 лавок, где продают керамику, резные изделия из дерева из Эрцгебирге и традиционные ткани, окрашенные в синий цвет.

Будапешт, Венгрия

Когда ехать: с 13 ноября 2026 года по 1 января 2027 года

В рождественский период венгерская столица ослепляет великолепием, особенно на ярмарке на величественной площади Вёрёшмарти, которая превращается в море золотых огней и елок, украшенных красными шариками. В этом ностальгическом месте только хоры и концерты, мастер-классы по выдуванию стекла, резьбе по дереву и изготовлению свечей, а также парад красиво освещенных деревянных домиков, где можно приобрести медовый имбирный пряник, венгерскую керамику, вышивку и изделия из дерева.

Советуем попробовать совместить визит с церемонией зажжения свечей на огромном венке у базилики Святого Стефана, которая проходит по воскресеньям в 16:00.

Нюрнберг, Германия

Когда ехать: с 27 ноября по 24 декабря 2026 года

Вам придется пробиваться сквозь толпу, ведь ежегодно сюда съезжаются 2 миллиона посетителей, но это по-прежнему сказочное зрелище, в котором праздник открывает светловолосый Кристкинд в золотом одеянии. Центральным местом является Хауптмаркт с его шале в полоску, где продают всё: от "Цветшгенмёнле" до "Лебкухена" и ангелов "Раушгольд", обернутых фольгой.

Уинчестер, Англия

Когда ехать: с 20 ноября по 22 декабря 2026 года

На рождественском рынке в Винчестере все с восхищением поднимают взоры к устремленным в небо шпилям одного из самых величественных средневековых соборов Великобритании. После прогулки по изысканным улицам города, построенным в стилях эпохи Елизаветы I и Регентства, манит рынок, развернувшийся на исторической территории собора. Вдохновлённый традициями Германии, этот рынок отличается невероятным вкусом: здесь вы найдёте елки, украшенные игрушками, семейные ремесленные мастерские и деревянные шале, где продаётся всё – от ручно вырезанных музыкальных шкатулок до сыра ручной работы, шоколада "от бобов до плитки" и стекла ручной выдувки.

Ущелье Равенна, Шварцвальд, Германия

Когда ехать: с 26 ноября по 20 декабря 2026 года

Расположившись под ярко освещенным виадуком высотой 40 м в густолесном ущелье Хёлленталь в немецком Шварцвальде выглядит так, будто её вырвали прямо со страниц сказки братьев Гримм. А если на землю ляжет тонкий слой снега, картина зимней сказки станет полной. Это место в основном для местных жителей, поэтому здесь нет миллионов туристов. Обратите внимание на узоры Шварцвальда, ковры из овечьей шерсти, а также местный копчёный окорок и колбасу из оленины.

Барселона, Испания

Когда ехать: с 21 ноября 2026 года по 6 января 2027 года

Кому нужен Санта, когда есть улыбающееся полено по имени "Кага Тио", которое "испражняется" подарками? Эту каталонскую рождественскую диковинку в миниатюрном виде вы найдете рядом с омелой, нугой "туррон" и библейским чудесным миром фигурок из рождественского вертепа на барселонской ярмарке "Фира-де-Санта-Лусия", раскинувшейся перед Готическим собором на площади Пласа-де-ла-Сеу. А если вам Кага-Тио кажется странным, подождите, пока не увидите дерзкого Каганера – фигурку, испражняющуюся в рождественском вертепе, которая приносит удачу и обильный урожай.

Ницца, Франция

Когда ехать: с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года

Здесь обычно больше голубого неба, пальм и двузначных температур, чем снега, но Ницца – отличный выбор, если вы хотите совместить рождественские покупки с атмосферой юга Франции. Величественная Английская набережная ослепляет огнями, а в саду Альбера I-го царит настоящая праздничная атмосфера: в шале продают подарки, изделия ручной работы, глинтвейн, а также шампанское и устрицы. Выступления диджеев, фестивали света, аттракционы и визиты Санта-Клауса – все это неотъемлемая часть праздника

Ранее УНИАН рассказал, какой город признали лучшим для зимних поездок.

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