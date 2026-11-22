Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищать "каждый сантиметр территории Польши". Об этом пишет Reuters.
Его слова прозвучали на следующий день после сообщений Варшавы о нарушении российскими объектами польского воздушного пространства.
"Я могу гарантировать, что НАТО защитит каждый сантиметр польской территории", - заявил Рютте в Варшаве.
По его словам, глава сил НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, предпримет все необходимые меры для выявления любых угроз обороноспособности и сдерживанию и внесет соответствующие корректировки в случае необходимости.
Отмечается, что в понедельник в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО, на котором будет обсуждаться нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами.
Также министерство обороны Финляндии сообщило, что в российский вертолет предположительно нарушил воздушное пространство страны, спустя несколько часов после того, как беспилотник атаковал российское грузовое судно в Балтийском море.
"Это предполагаемое нарушение воздушного пространства может быть связано со спасательными или наблюдательными операциями, проводимыми после повреждений, полученных грузовым судном в Финском заливе", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По данным военного ведомства, самолет проник на территорию Финляндии на расстояние до 4,1 км.
Российские ракеты в Польше
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна собирается официально выразить России свое "крайнее недовольство" из-за нарушения воздушного пространства 20 ноября.
По его словам, Польша пока ждет, когда окончательно подтвердят, что упавшие на ее территории воздушные средства принадлежат России.