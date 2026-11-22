Его слова прозвучали после сообщений Варшавы о нарушении российскими объектами польского воздушного пространства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищать "каждый сантиметр территории Польши". Об этом пишет Reuters.

Его слова прозвучали на следующий день после сообщений Варшавы о нарушении российскими объектами польского воздушного пространства.

"Я могу гарантировать, что НАТО защитит каждый сантиметр польской территории", - заявил Рютте в Варшаве.

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По его словам, глава сил НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, предпримет все необходимые меры для выявления любых угроз обороноспособности и сдерживанию и внесет соответствующие корректировки в случае необходимости.

Отмечается, что в понедельник в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО, на котором будет обсуждаться нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами.

Также министерство обороны Финляндии сообщило, что в российский вертолет предположительно нарушил воздушное пространство страны, спустя несколько часов после того, как беспилотник атаковал российское грузовое судно в Балтийском море.

"Это предполагаемое нарушение воздушного пространства может быть связано со спасательными или наблюдательными операциями, проводимыми после повреждений, полученных грузовым судном в Финском заливе", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По данным военного ведомства, самолет проник на территорию Финляндии на расстояние до 4,1 км.

Российские ракеты в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна собирается официально выразить России свое "крайнее недовольство" из-за нарушения воздушного пространства 20 ноября.

По его словам, Польша пока ждет, когда окончательно подтвердят, что упавшие на ее территории воздушные средства принадлежат России.

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