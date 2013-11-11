Тимошенко не вела заседание Кабмина по "киотским деньгам" - Кужель

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от “Батькивщины” Александра Кужель, которая “только что вышла от следователя”.

“Что касается самого допроса - совершенно непонятно, какую цель преследовали следователи Генпрокуратуры, вызывая меня сегодня в качестве свидетеля по делу о “киотских деньгах”. По-видимому, работники Генпрокуратуры были не осведомлены о том, что я, будучи на тот момент главой Госкомпредпринимательства, в состав Кабмина не входила, и потому вряд ли смогла бы сообщить что-либо по данному вопросу”, - написала депутат.

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Она отметила, что из документов, которые ей показали, следует, что “заседание вела не премьер-министр Тимошенко, а всех, кто не входил в правительство, перед обсуждением попросили покинуть зал”.

“Очень надеюсь, что демарш с вызовом на допрос – это очередное проявление банальной некомпетентности, а не акт устрашения «неугодных» и «непослушных» по ту и эту сторону границы”, - написала Кужель.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко, в частности, предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн и 200 млн евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу.

Кужель вызвали на допрос по этому делу.