Кужель вызвали на допрос по делу Тимошенко

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Согласно информации, допрос должен состояться 11 ноября в 12.00, пишет Украинская правда.

Напомним, 27 января 2011 года ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Тимошенко, которую обвинили в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины "якобы специализированных медицинских автомобилей Opel Combo".

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17 декабря 2009 года центр спецификации Минздрава сделал официальный вывод, что данные автомобили не соответствуют положениям национального стандарта и не приспособлены для транспортировки больных на носилках.

Ранее Тимошенко проходила по делу об автомобилях "скорой" как свидетель.

Кроме того в отношении Тимошенко было возбуждено уголовное дело в отношении средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Впоследствии эпизоды по автомобилям Opel Combo и средствам от Киотского протокола были объединены в одно производство.

В середине октября Генпрокуратура удовлетворила ряд ходатайств защиты Тимошенко в уголовном производстве по Киотскому протоколу и машинам "скорой помощи", в частности, о допросе свидетелей.