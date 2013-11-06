Кужель вызвали на допрос по делу Тимошенко
Депутата "Батькивщины" Александру Кужель вызвали на допрос по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, которое касается Киотского протокола и автомобилей "скорой помощи".
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Согласно информации, допрос должен состояться 11 ноября в 12.00, пишет Украинская правда.
Напомним, 27 января 2011 года ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Тимошенко, которую обвинили в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины "якобы специализированных медицинских автомобилей Opel Combo".
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17 декабря 2009 года центр спецификации Минздрава сделал официальный вывод, что данные автомобили не соответствуют положениям национального стандарта и не приспособлены для транспортировки больных на носилках.
Ранее Тимошенко проходила по делу об автомобилях "скорой" как свидетель.
Кроме того в отношении Тимошенко было возбуждено уголовное дело в отношении средств, полученных в рамках Киотского протокола.
Впоследствии эпизоды по автомобилям Opel Combo и средствам от Киотского протокола были объединены в одно производство.
В середине октября Генпрокуратура удовлетворила ряд ходатайств защиты Тимошенко в уголовном производстве по Киотскому протоколу и машинам "скорой помощи", в частности, о допросе свидетелей.