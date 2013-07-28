Балога: В отношениях Путина и Януковича можно ставить жирную точку

"Уверен, после сегодняшнего дня можно ставить жирную точку в отношениях лидеров двух "братских" народов. Ибо дипломатия, которую продемонстрировал наш гость, говорит только об одном: ни народ Украины, ни государство для него ничего не значат. Я уже не говорю о "большом уважении к нашему лидеру", - написал депутат на своей странице в Facebook 27 июля.

Таким образом депутат отреагировал на то, что Владимир Путин встретился с Виктором Януковичем в течение 15 минут, после чего отправился на посвященный цивилизационному выбору Украины круглый стол, организованный известным пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

"Можно представить себе такую "дипломатию" в Евросоюзе, чтобы например канцлер Германии, после 15-минутной встречи с королем Испании, демонстративно поехал на конференцию баскских сепаратистов?", - отметил Балога.

"Поэтому нужно в конце концов снять розовые очки, не строить иллюзий и понять элементарную вещь - нужно любой дорогой обходить "доброту" ВВП (Путина - УНИАН) и как можно скорее двигаться в ЕС. Там есть уважение к государству, к народу и каждому отдельно взятому человеку", - подытожил он.