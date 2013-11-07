Оппозиция на завтра подготовит еще один законопроект по Тимошенко - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал в комментарии журналистам.

“На завтра на утро мы подготовим этот законопроект. Будет подпись Яценюка, будет подпись Кличко, будет подпись Тягнибока”, - сказал лидер “Свободы”.

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В то же время, добавил он, вносить такой законопроект нецелесообразно, если под ним не подпишутся представители власти.

“Будет подпись Ефремова, тогда, конечно, его (такой законопроект — УНИАН) можно подавать в зал. Но даже если это не произойдет, мы все равно это подготовим”, - сказал Тягнибок.

Он объяснил, что этот законопроект должен предусматривать право каждого заключенного на лечение за границей в случае вынесения судом соответствующего решения.

“Если мы вносим эту поправку в украинское законодательство, то значит, что если адвокаты Тимошенко после всей этой процедуры обращаются в суд, мол, есть желание и есть потребность лечиться заключенной Тимошенко за рубежом, то суд имеет право - не обязанность - а право, например, это разрешить”, - сказал лидер “Свободы” и добавил, что такая формулировка все равно является рискованной, потому что суд может отказать в лечении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отправил на доработку все четыре законопроекта относительно лечения заключенных за границей.

На заседании комитета была создана рабочая группа, которую возглавил народный депутат от Партии регионов Геннадий Васильев, для доработки данных законопроектов.

На сегодняшний день в ВР зарегистрировано 4 законопроекта, которые открывают возможности для лечения экс-премьер-министра Тимошенко за границей.

Это, в частности, законопроект, внесенный лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также законопроекты, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской, Сергеем Мищенко и Владимиром Купчаком.

Миссия Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за рубежом следует искать на базе законопроекта Лабунской.

1 ноября сама Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать.

Сегодня на вечернем заседании парламента планировалось рассмотреть в «пакете» евроинтеграционные законопроекты: о прокуратуре и внесении изменений в избирательное законодательство, а также законопроекты относительно предоставления возможности осужденным лицам лечиться за границей.

Однако заседание так и не открылось.

Представители Партии регионов заявили, что фракция не будет голосовать за законопроекты, которые могут предоставить возможность Тимошенко лечиться за границей, поскольку они не отвечают «юридическим требованиям».