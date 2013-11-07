Заседание ВР так и не началось, новое заседание запланировано на завтра

Заседание Верховной Рады состоится завтра, консультации руководителей парламента и фракций с Миссией Европарламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасневского продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник, который появился в сессионном зале лишь в 18.00.

Калетник добавил, что заседание ВР начнется завтра в 10.00.

Он не закрывал вечернее заседание парламента, ведь оно сегодня так и не открывалось.

Депутаты покидают сессионный зал.Сегодняшнее утреннее заседание ВР было закрыто.

На вечернем заседании парламента планировалось рассмотреть в «пакете» евроинтеграционные законопроекты: о прокуратуре и внесении изменений в избирательное законодательство, а также законопроекты относительно предоставления возможности осужденным лицам лечиться за рубежом.

Также сегодня на протяжении дня Кокс и Квасневский проводили встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и председателем ВР Владимиром Рыбаком.

Завтра европарламентарии планируют встретиться с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.