Кокс и Квасьневский дали Украине меньше недели на принятие законов

Миссия Кокса-Квасневского определила, что 12-13 ноября являются окончательными днями для принятия парламентом решений по трем евроинтеграционным вопросам.

Читайте также: Заседание ВР так и не началось, новое заседание запланировано на завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.

По его словам, миссия, по сути, определила сроки для принятия решений, которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Сегодня это практически вторник-среда, окончательные дни для принятия этих трех основных пакетных законопроектов (речь идет о законопроекте о прокуратуре, законопроекте о внесении изменений в избирательное законодательство и относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей — УНИАН)”, - подчеркнул он.

Кошулинский заметил, что консультации руководства ВР и фракций с миссией продолжаются, “ввиду того, что ни большинство самостоятельно, ни оппозиция принять эти решения не могут”.