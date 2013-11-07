КПУ провела в Киеве шествие по поводу годовщины Октябрськой революции

В 9.30 коммунисты возложили цветы к памятнику организатору и вдохновителю Октябрьской революции, основателю Коммунистической партии и Советского государства В.И. Ленину на Бессарабской площади.

В церемонии приняли участие Первый секретарь ЦК КПУ, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко, секретари ЦК КПУ Игорь Алексеев, Владимир Оплачко и Георгий Буйко, председатель ЦКК КПУ Георгий Пономаренко, первый секретарь Киевского горкома КПУ Александр Комнацкий, первый секретарь ЦК ЛКСМУ Александр Присяжнюк, председатель Совета Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко, народные депутаты Украины, коммунисты и комсомольцы столицы.

Затем участники празднования годовщины Великого Октября колонной прошли по Крещатику до Европейской площади (площади Ленинского комсомола), где состоялся митинг протеста.

Собравшиеся в центре Киева сказали свое решительное «НЕТ» капитализму, олигархам, всем, кто грабит Украину, способствует возрождению фашизма в стране.

На митинге выступил лидер КПУ Петр Симоненко.

По его словам, благодаря событиям октября 1917 года Украина получила истинную независимость.

«Благодаря революции, организованной большевиками, Украина получила независимость. И именно как независимое государство Украина в 1922 году выступила одним из основателей Союза Советских Социалистических Республик», - отметил Петр Симоненко.

Лидер коммунистов подчеркнул, что «сегодня 7 ноября – это день и символ борьбы трудового народа за возрождение и построение нового социалистического государства – сильного, справедливого, ответственного, дающего равные права и обязанности всем своим гражданам».

«И задача построения такого государства, мечты о таком государстве – это проблема не чисто украинская, проблема не только государств, на которые распался Советский Союз. Нет, это вопрос, который волнует все человечество, - добавил Петр Симоненко. - Совершенно не случайно, а закономерно и осознанно коммунистические партии созданы и работают почти в 100 странах мира, включая Европу, США, Японию. Люди хотят справедливой жизни и справедливого государства, люди тянутся к социализму. И эту тенденцию понимают и знают идеологи капиталистической системы. Этого больше всего боятся нынешние «хозяева жизни».