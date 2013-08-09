КПУ начинает сбор подписей за Таможенный Союз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер коммунистов Петр Симоненко на заседании Медиа-клуба «На собственный взгляд" в Киеве.

"8 сентября мы собираем в Киеве граждан Украины, из числа которых будет утверждена инициативная группа по сбору подписей на проведение референдума по вступлению в Таможенный Союз. Со своей стороны КПУ обеспечит организационную работу. На референдум мы выносим два вопроса: кто поддерживает вступление Украины в Таможенный Союз, а кто то, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу", - сказал он.

Однако, по мнению лидера КПУ, если Украина выберет путь в Таможенный Союз, то ежегодно в доходную часть бюджета дополнительно будет поступать 9 млрд долл, если же присоединится к ЕС, потери составят 2 млрд долл ежегодно.

Симоненко также добавил, что КПУ рассчитывает собрать не менее 4 млн подписей за проведение референдума.