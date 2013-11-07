Эксперт сомневается, что Яценюк делает все возможное для освобождения Тимошенко

Об этом глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал, комментируя сегодняшнюю ситуацию в Верховной Раде, когда лидер оппозиционной фракции выдвинул требование к парламентскому большинству срочно создать рабочую группу по разработке компромиссного варианта отправки Тимошенко на лечение за границу.

«Дело в том, что освобождение Юлии Тимошенко сразу же понизит статус Яценюка. Он мгновенно станет номером 2 в оппозиционных рядах. Именно по этой причине, формально Яценюк борется за освобождение Тимошенко, а реально делает все возможное для того, чтобы Юлия Владимировна продолжала сидеть в тюрьме. Вот такой парадокс», - сказал эксперт.

Фесенко утверждает также, что поиск компромиссного законодательного решения должен быть принят исключительно в парламенте, а не на улице, под стенами Верховной Рады.

«Оппозиция устроила марш в поддержку Тимошенко исключительно для картинки на телевидении. Понятное дело, что никакого практического эффекта эта акция не принесет».

Политолог сравнил процесс поиска правового варианта освобождения экс-премьера со спринтом, когда участники забега передают один другому эстафетную палочку. Фесенко утверждает, что ситуация схожа, однако оппозиция в данном случае намерена прийти первой к финишу евроинтеграции. Однако понимая, что этого ей сделать не удастся, всячески тормозит «забег».