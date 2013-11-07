Эксперт сомневается, что Яценюк делает все возможное для освобождения Тимошенко
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк делает все возможное для того, чтобы Юлия Тимошенко не была освобождена.
Об этом глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал, комментируя сегодняшнюю ситуацию в Верховной Раде, когда лидер оппозиционной фракции выдвинул требование к парламентскому большинству срочно создать рабочую группу по разработке компромиссного варианта отправки Тимошенко на лечение за границу.
«Дело в том, что освобождение Юлии Тимошенко сразу же понизит статус Яценюка. Он мгновенно станет номером 2 в оппозиционных рядах. Именно по этой причине, формально Яценюк борется за освобождение Тимошенко, а реально делает все возможное для того, чтобы Юлия Владимировна продолжала сидеть в тюрьме. Вот такой парадокс», - сказал эксперт.
Фесенко утверждает также, что поиск компромиссного законодательного решения должен быть принят исключительно в парламенте, а не на улице, под стенами Верховной Рады.
«Оппозиция устроила марш в поддержку Тимошенко исключительно для картинки на телевидении. Понятное дело, что никакого практического эффекта эта акция не принесет».
Политолог сравнил процесс поиска правового варианта освобождения экс-премьера со спринтом, когда участники забега передают один другому эстафетную палочку. Фесенко утверждает, что ситуация схожа, однако оппозиция в данном случае намерена прийти первой к финишу евроинтеграции. Однако понимая, что этого ей сделать не удастся, всячески тормозит «забег».