Турчинов: кабмин Тимошенко анализирует газовые соглашения с Россией

Правительство проводит анализ газовых договоренностей с Российской Федерацией и только после его завершения и проведения некоторых консультаций можно будет «выходить на новый формат переговоров».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос, ожидаются ли изменения условий поставок газа из России в Украину в 2008 году.

«Мы сейчас анализируем подписанные документы, анализируем ситуацию, в том числе и на энергорынке. И я думаю, только после этого анализа и проведения предварительных консультаций мы сможем выходить на новый формат переговоров и решений», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что позиция правительства Украины базируется на том, чтобы создавать прозрачные схемы в отношениях с другими странами, в том числе и Россией, избавляться от теневых посредников и ликвидировать «любые теневые кулуарные формы решения вопросов». «Прозрачные отношения улучшают отношения, в том числе и между странами. Прозрачность - это надежность, это мировая практика, и мы тут ничего не придумываем нового. Честные прозрачные отношения всегда будут боле надежными, чем теневые договоренности», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

5 декабря Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году.