Регионал: в "поправках Кличко" фальсификаций не было

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции ПР Олег Зарубинский.

«Первая экспертиза подтвердила подлинность подписей депутата от БЮТ Игоря Бриченко – автора скандальной поправки. А вторая экспертиза доказала, что никакого монтажа в документе не было», - объяснил народный депутат.

Он напомнил, что за результаты экспертизы эксперты несут уголовную ответственность. В отличие от депутатов «УДАРа» и БЮТа, которые могут голословно утверждать, что угодно.

«Поэтому «Батькивщине», если они (ее представители. – Ред.) хотят сохранить нормальные отношения с «УДАРом», стоит извиниться и признать свою ошибку. Дальнейшее отрицание очевидных фактов только усиливает подозрения в двойной игре, которые оппозиционные фракции ведут друг против друга», - сообщил парламентарий.

«Экспертиза доказала, что подпись Игоря Бриченко под документом подлинная, и что весь документ был напечатан на одном принтере. То есть Игорь Бриченко сознательно поставил подпись под проектом закона, и никакого двойного дна здесь нет», - сказал он.

По его мнению, осталось сделать последний шаг – выслушать показания депутатов под присягой суда. «Если они пойдут против экспертизы, то это будет лжесвидетельствование при свидетелях. Тогда их можно будет привлечь к уголовной ответственности после окончания строка депутатского мандата и отмены их неприкосновенности. Надеюсь, что до этого не дойдет, и у депутатов «УДАРа» и «Батькивщины» хватит совести рассказать людям правду – как все было на самом деле», - подытожил Олег Зарубинский.