Янукович провел встречу с делегацией Европарламента

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Делегацию возглавил депутат Европейского парламента, председатель фракции Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» Мартин Калланан. В состав группы, прибывшей в Украину, также входят сопредседатель европейской части Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским парламентом Павел Коваль, координатор фракции по иностранным делам в Европарламенте Чарльз Танок, заместитель председателя делегации в Парламентской Ассамблее EURONEST Ришард Чарнески и координатор фракции по вопросам внутреннего рынка и защиты прав потребителя Адам Белан.

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На встрече также присутствовал глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, говорится в сообщении.