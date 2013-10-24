Евродепутат: освобождение Тимошенко в интересах и Европы, и Украины
Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Гай Верхофштадт заявил, что без освобождения Юлии Тимошенко ”трудно говорить” о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе в конце ноября.
”Освобождение Тимошенко является одной из просьб европейского парламента. Я надеюсь, что господа Кокс и Квасьневский найдут решение этой проблеме вместе с президентом Украины”, - сказал Гай Верхофштадт (Guy Verhofstadt) УНИАН в кулуарах двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.
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”Давайте надеяться на это (освобождение Тимошенко - УНИАН). Ведь это в интересах и Европы, и в интересах также и Украины”, - отметил европарламентарий.
”Без освобождения Тимошенко будет очень трудно говорить о подписании Соглашения об ассоциации”, - добавил Верхофштадт, возглавлявший правительство Бельгии с 1999 по 2008 годы, а ныне он входит в группу Альянса либералов и демократов за Европу в Европарламенте.
В среду европейский парламент на сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой предоставил мандат на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной и создании зоны свободной торговли при условии, если Киев выполнит все необходимые требования.