Арбузов прогнозирует вхождение Украины в первую сотню рейтинга Doing Business в 2014 году

Об этом в программе «Тиждень. Важливо» на телеканале БТБ заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Президент поставил задачу, мы должны были в этом году найти свое место в этом рейтинге. Сегодня мы уже на 112 месте. Это следствие реформ, следствие очень тщательной работы правительства. Дебюрократизация процесса уже начата, - отметил представитель правительства. - Поэтому мы не будем останавливаться. Я считаю, что в следующем году мы имеем все шансы оказаться в сотне».

Среди последних шагов правительства по ликвидации административных барьеров, являющейся одним из критериев рейтинга, он отметил предоставление с 1 ноября отделениями «Укрпочты» регистрационных услуг.

Арбузов выразил надежду, что население и бизнес положительно воспримут новацию.

«Считаю, что она будет положительной. Мы действительно имеем возможность предоставить более удобные услуги для граждан, для бизнеса, и каждого человека, который, проживает где-то в селе, и имеет трудности в этом вопросе, получить эту услугу», - заметил он.

Комментируя возможные последствия для украинской экономики при успешном подписании Соглашения об Ассоциации с ЕС, первый вице-премьер-министр заметил, что в первую очередь, Украина получит новые рынки сбыта своей продукции.

«Прежде всего, мы рассчитываем на то, что это новые рынки для нас. Это большое количество стран, которое дает нам возможность увеличить торговый баланс. Также мы планируем, что на территории нашей страны будут открываться предприятия по переработке сырья, которое экспортируется сегодня из нашей страны. То есть мы получим дополнительные налоги», – сказал Сергей Арбузов.

По его мнению, благодаря открытию таких предприятий в Украине увеличится количество рабочих мест