Украина может улучшить позиции в рейтинге Doing Business в следующем году — эксперт

Такое мнение высказал Андрей Забловский, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, комментируя продвижение Украины в рейтинге Doing Business на 28 позиций.

«Результат, который мы получили в этом году был ожидаемым как со стороны международных экспертов, так и представителей власти. Нужно продолжить политику дерегуляции ведения бизнеса, чтобы и далее улучшать наши позиции», — сказал Забловский.

В то же время эксперт обратил внимание, что правительству для дальнейшего улучшения инвестиционного климата следует обратить внимание на то, что остается вне поля зрения составителей рейтинга Doing Business — активизировать борьбу с коррупцией, усилить защиту прав собственности. В сфере дерегуляции нужно уменьшить число контрольных органов, которых сегодня насчитывается более 70-ти.

«Сможем ли продемонстрировать аналогичный прорыв в Doing Business в следующем году — будет напрямую зависеть от того, как будут реализованы правительственные инициативы, в частности по защите прав инвесторов, как будут приняты законопроекты, нацеленные на улучшение условий ведения бизнеса, которые разрабатываются или находятся на стадии передачи в парламент. Значительные надежды возлагаются и на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Этот документ — дорожная карта по осуществлению реформ, которые должны упростить ведение бизнеса, качественно улучшить инвестиционный климат в Украине», — сказал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров.

Напомним, Мировой банк обнародовал очередной рейтинг Doing Business, в котором Украина поднялась сразу на 28 позиций, заняв в общем рейтинге 112 место из 189 исследованных экономик мира. Наилучшие результаты из составляющих рейтинга продемонстрированы в сфере получения разрешений на строительство (со 183-го на 41-е место), регистрация прав собственности (с 197-го на 97 место). По легкости предоставления кредитов для бизнеса Украина в текущем году заняла 13 место в общем рейтинге Doing Business. Результаты исследования Мирового банка свидетельствуют о проведении реформ в 8 из 10 исследуемых направлений.