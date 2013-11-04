Украинские журналисты поквитались с Киселевым за "фильм ужасов" об Украине (видео)

На днях на федеральном телеканале стартовал проект "Развод по-украински", который ежедневно рассказывает о проблемах в нашей экономике и пугает россиян тяжелыми буднями для тех, кто решил вернуться лицом к Европе, сообщает ТСН.

Украинские журналисты решили ответить российским коллегам, рассказав в аналогичной манере о состоянии дел в российской экономике.

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"Из России, как из дырявого бочки, стремительно вытекает капитал. Дорогая нефть уже не помогает закрыть дыру в бюджете. Только за первое полугодие 2013 Россия потеряла почти 40 миллиардов долларов. За последние 4 года с молчаливого согласия Центробанка коррупционеры и финансовые махинаторы вывезли из страны сумму, эквивалентную годовому федеральному бюджету - 360 миллиардов долларов", - говорится в сюжете.

Напомним, на телеканале вышла серия сюжетов, в которой пророчат грядущую катастрофу Украины после подписания соглашений об ассоциации с ЕС. Впрочем, российские эксперты не скрывают, что информационная война - это лишь попытка скрыть провал в создании Евразийского Союза, который без Украины становится бессмысленным.

Примечательно, что телеведущий Дмитрий Киселев, который теперь из Москвы предвещает Украине эвтаназию, еще недавно был главным политическим рупором одного из украинских телеканалов и так же горячо пропагандировал политику тогдашней украинской власти.