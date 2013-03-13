Российский госканал «прошелся» по Януковичу (видео)

Агитатором выступает российский журналист Дмитрий Киселев, пишет Украинская правда.

"Это были не переговоры, а разговор, мужской, который затянулся за полночь. Как обычно, Янукович просил снизить цену на газ, ускорить монтаж в Украине атомных станций и быстрее строить совместные самолеты марки "Ан". Как обычно, Путин объяснял, что ключ ко всему вступление Украины в Таможенный союз", — рассказал Киселев.

"Путин пересыпал свои слова штампами вежливости, хотя разговоры по кругу – не то, на что он готов тратить время", - сказал Киселев.

При этом он заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является "липой", и такие "пустые" соглашения подписали Чили, Тунис, Мексика, Марокко, Иордания, которые никогда не станут членами Евросоюза.

"Соглашение об ассоциации – мутная история", - также сказал он.

Также он отметил, что от писания Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС экономика "Украины рухнет, такие отрасли, как авиация и космос – исчезнут, а сельское хозяйство будет убито". "Зона свободной торговли с Европой — это прямая сдача Украины и ее разорение.

"Правительство Украине просто не говорит об этом своему народу", - открывает зрителю глаза Киселев.

"Янукович, как ошпаренный, даже не оставшись на запланированный ночлег, под утро улетел восвояси. Дела у него - дрянь, пугают уже везде — и с Запада, и с Востока, а возможности у Киева достойно сделать свой выбор все меньше", — подытожил Киселев.

Как напоминает издание, во время президентских выборов в 2004 году Киселев вел пропагандистскую программу на телеканале ICTV В Украине.