У родственников арестованного экс-депутата Маркова проводят обыски

14:49, 02 ноября 2013
Политика
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Обыск осуществляют сотрудники Главного следственного управления МВД Украины, которые прибыли из Киева.

Квартиры родственников Маркова обыскивают

В Одессе в квартирах родственников арестованного бывшего народного депутата Игоря Маркова проводятся обыски.

Как сообщил УНИАН представитель партии «Родина», лидером которой является Марков, обыск осуществляют в трех квартирах сотрудники Главного следственного управления МВД Украины, прибывшие из Киева. Милиционеров охраняют бойцы спецподразделения МВД «Беркут». Санкцию на проведение обысков выдал Печерский районный суд Киева.

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Как сообщал УНИАН, Маркову инкриминируют организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установки в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца. 31 октября Апелляционный суд Киева оставил данное решение без изменения.

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