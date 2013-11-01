Кравчук: Вопрос Тимошенко нужно решить немедленно

Об этом он сказав в эфире телеканала Интер, комментируя перспективы подписания Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза, а также возможности решения вопроса освобождения Юлии Тимошенко, пишет Gazeta.ua.

"Некоторые особы говорят, что подписать Соглашение можно и без решения вопроса Тимошенко. Если это так, пусть поделятся источниками, чтобы и мы поверили в это", - отметил Кравчук.

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Он напомнил, что миссия Европарламента Кокса-Квасьневского рекомендовала принять законопроект нардепа Лабунской.

"Кокс и Квасьневский говорят, что надо этот законопроект (Лабунской — ред.). А это третья сторона — к их мнению нужно прислушиваться", - подчеркнул экс-президент.

В то же время, он добавил, что не знает, стоит ли вносить поправки в данный документ.

"Но решать нужно срочно. Если мы хотим подписать Соглашение об ассоциации, мы должны решить этот вопрос максимально быстро", - подытожил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что парламентская оппозиция должна "немедленно и без внесения поправок" проголосовать за законопроект Лабунской.

Наблюдатели от Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс 31 октября заявили, что считают законопроект народного депутата Анжелики Лабунской (внефракционная) наиболее оптимальным для достижения консенсуса в вопросе лечения осужденных за рубежом.

22 октября Лабунская внесла в Верховную Раду законопроект о возможности лечения осужденных за рубежом в случае, если за год непрерывного стационарного лечения в больнице за пределами учреждения пенитенциарной системы заключенный не достиг полного лечения.

Кроме того, в законопроекте заложена норма, согласно которой осужденный, выезжает на лечение за границу, освобождается от отбывания срока наказания, остался.