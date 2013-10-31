Тимошенко согласится на законопроект, который поддержит Европарламент - Власенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая отбывает семилетнее заключение, примет тот законопроект, который поддержат руководители мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасьневский. Как передает корреспондент УНИАН, таким образом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове прокомментировал защитник Тимошенко Сергей Власенко заявление мониторинговой миссии в поддержку законопроекта внефракционного депутата Анжелики Лабунской.

«Юлия Владимировна неоднократно заявляла о том, что она готова поддержать любые рекомендации Кокса-Квасьневского. Она готова принять любую позицию миссии Европейского парламента. При этом, насколько я понимаю, никто не снимал с повестки дня ходатайство миссии Кокса-Квасьневского о помиловании Юлии Тимошенко», - сказал Власенко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, потребует ли законопроект Лабунской внесения поправок, Власенко сказал: «Я считаю, что временные рамки настолько узкие, то если сейчас входить в процедуру внесения поправок в любой законопроект, то это процедура на срыв подписания Соглашения об ассоциации с ЕС».

Он подчеркнул, что важным также будет выполнение закона, а не только его принятие. Защитник обратил внимание, что предыдущее решение о подписании соглашения с Украиной Евросоюз будет принимать 14 ноября, после отчета миссии Кокса-Квасьневского, окончательное - 18 ноября во время заседания Комитета министров на уровне министров иностранных дел.

«По моему убеждению, 18 ноября является крайней окончательной датой, когда должны быть выполнены все критерии Евросоюза для того, чтобы Украина имела гарантию подписания Соглашения», - подчеркнул Власенко.