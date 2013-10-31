Кокс и Квасьневский: Законопроект Лабунской является базой для решения вопроса Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.

В нем сказано, что “завершив 24-й визит нашей миссии в Украину и проведя встречи, среди прочих, с Президентом, премьер-министром, министром юстиции, госпожой Тимошенко и лидерами оппозиции и проведя разговор с председателем Верховной Рады; учитывая историческую возможность подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной в Вильнюсе и отмечая, что для решения оставшихся вопросов, в распоряжении есть очень мало времени, мы призываем и проправительственные, и оппозиционные партии в Верховной Раде приложить все усилия для достижения консенсуса относительно дальнейших законодательных шагов и сделать это как можно скорее”.

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“Наша миссия изучила все законопроекты относительно лечения осужденных за рубежом. Мы пришли к выводу, что законопроект Лабунской представляет лучшую основу, на которой следует создавать и искать необходимый консенсус между проправительственными и оппозиционными партиями.

Мы обращаемся с искренней просьбой приложить все усилия, чтобы завершить работу по этому срочному вопросу как можно скорее”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), внесенный народным депутатом Лабунской (внефракционная). Законопроектом предусмотрено дополнить ст. 84 Уголовного кодекса Украины новыми положениями.

Предлагается, что «в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

В соответствии с законопроектом, решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо на протяжении не менее 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (учреждениях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных учреждений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

Законопроектом предусмотрено, что основаниями для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, является справка учреждения здравоохранения Украины за пределами пенитенциарной службы, в котором лицо, осужденное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно на протяжении не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпиталя и тому подобное) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

Предлагается, что, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.