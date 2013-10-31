Кокс и Квасневский провели встречу с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в медзаведении члены Мониторинговой миссии провели немногим больше часа - кортеж Кокса и Квасневского выехал из проходной ЦКБ в 17.04. Кокс и Квасневский не прокомментировали свой визит журналистам.

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Сторонники Тимошенко, которые в это время находились перед проходной больницы, сопровождали кортеж скандированием “Юле - волю!”.