Кокс и Квасневский провели встречу с Тимошенко
17:15, 31 октября 2013Политика
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Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский провели встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Центральной клинической больнице “Укрзализныци” в Харькове.
Члены мисси Европарламента не комментировали визит
Как передает корреспондент УНИАН, в медзаведении члены Мониторинговой миссии провели немногим больше часа - кортеж Кокса и Квасневского выехал из проходной ЦКБ в 17.04. Кокс и Квасневский не прокомментировали свой визит журналистам.
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Сторонники Тимошенко, которые в это время находились перед проходной больницы, сопровождали кортеж скандированием “Юле - волю!”.
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