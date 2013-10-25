Азаров раскритиковал отношение некоторых российских политиков к Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня в Севастополе во время встречи с активом городской организации Партии регионов.

«Давайте обратим внимание даже на риторику. Вы где-нибудь слышали, чтобы руководство Украины высказалось как-то невежливо в отношении РФ и ее руководства? Не высказывалось, и не будет высказываться. Потому что мы реально относимся с большим уважением к нашим российским партнерам», - отметил Азаров.

По теме: Азаров рассказал, что каждый день отдаляет Украину от России

В то же время, Азаров обратил внимание однопартийцев на риторику отдельных российских политиков на некоторых российских телеканалах: «посмотрите некоторые российские телеканалы, и вы заметите - не первые лица, конечно, - но определенные политики из Государственной думы, да и некоторые советники из правительства, окружения президента позволяют не то, чтобы не дипломатические высказывания, я бы сказал - грубые высказывания в адрес Украины», - сказал он. По мнению главы украинского правительства, «Так не годится. Это не украшает».

Премьер-министр Украины выразил надежду, что российское руководство услышит его призыв к благоразумию и сдержанности.