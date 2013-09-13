Азаров рассказал, что каждый день отдаляет Украину от России (исправлено)

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко, цитируя слова премьер-министра, сказанные на подписании операционного соглашения с компанией Shell о разведке и добыче газа на Юзовской площади в Украине.

“Каждый день действия неравноправных соглашений по газу с Россией отдаляет Украину от России, поскольку с точки зрения стратегического партнерства временно получаемая односторонняя выгода не позволяет строить долгосрочные отношения”, - процитировал Лукьяненко премьер-министра. При этом, по его словам, Азаров подчеркнул, что контракт на закупку газа является «постоянным раздражителем» в отношениях Украины и России.

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По мнению Азарова, в таких условиях Украине не остается другого выхода, кроме как искать партнеров для диверсификации источников энергоносителей, а также внедрять энергоэффективные технологии внутри страны, сообщил его пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.