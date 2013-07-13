Лидеры ЕНП призвали руководство Украины "свернуть с негативного пути"

"Призываем руководство Украины принять необходимые меры для выполнения критериев Совета ЕС от 10 декабря 2012, включая освобождение Юлии Тимошенко и принятия соответствующих законов Верховной Радой Украины для того, чтобы соглашение об ассоциации было подписано во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе", - говорится в совместном пресс-релизе президента ЕНП Вильфреда Мартенса, вице-президента ЕНП, депутата Европейского парламента Яцека Зариуш-Вольски, председателя комитета по иностранным делам Европарламента Элмара Брока и вице-президента ЕНП Анки Боагью.

Лидеры ЕНП отметили, что успех саммита в Вильнюсе зависит от уважения к европейским ценностям властью Украины и призвали "свернуть с негативного пути к Саммиту в Вильнюсе".

Кроме того, они призвали Европейскую комиссию сделать четкое заявление, что упомянутые выше условия являются обязательными для успеха саммита в Вильнюсе.

Как известно, Литва с 1 июля начала председательство в европейском Союзе. Саммит Восточного партнерства, на котором может быть подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, состоится в Вильнюсе (Литва) 28-29 ноября 2013 года.

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Совет Европейского Союза 10 декабря 2012 определила условия для продолжения переговоров с властями Украины о перспективах подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. "Совет ЕС ожидает, что власти Украины устранят случаи политически мотивированного преследования без задержек, а также осуществят дальнейшие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения таких случаев в будущем", - отмечалось в документе.

После саммита Украина - ЕС 25 февраля 2013 президенты Европейского Совета и Европейской комиссии Херман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу заявили, что ключевым условием для подписания соглашения с Украиной об ассоциации с Европейским Союзом остается решение вопроса избирательного правосудия. "Подписание соглашения об ассоциации основывается на трех вопросах - это избирательное правосудие, избирательное законодательство и реформы. Мы, со стороны Европейского Союза призываем, чтобы прогресс в этих вопросах состоялся до мая этого года", - подчеркнул Херман Ван Ромпей.