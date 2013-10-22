ЦИК отказался регистрировать еще пять групп по инициированию референдума

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Свое решение ЦИК аргументировала тем, что 9 октября в комиссию поступило постановление Окружного административного суда Киева от 9 октября, которым запрещено комиссии направлять представителя на собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины независимо от даты и места проведения таких собраний до принятия решения по делу по существу. При этом постановлением Окружного административного суда Киева от 3 октября предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 29 октября.

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В то же время, в ЦИК поступило постановление главного государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы Украины от 9 октября, которым открыто исполнительное производство по исполнению постановления Окружного административного суда Киева от 9 октября по делу.

Ввиду указанного, ЦИК письмами от 10 октября проинформировал организаторов собраний о том, что по исполнение вышеуказанных документов комиссия не будет направлять своего представителя (представителей) на собрания граждан по проведению референдума, запланированные на 12 октября.